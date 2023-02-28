Не умалчивать о бытовом насилии просят в прокуратуре

Большинство осужденных после освобождения ведут правильный образ жизни, но есть и случаи рецидива, передает корреспондент Otyrar.

Статистика показывает, что большинство осужденных после освобождения ведут правильный образ жизни, но есть и случаи рецидива. Правоохранительные органы Шымкента провели открытый диалог с теми, кто отбывает свое наказание в службе пробации.

В Шымкенте из 200 осуждённых, 18 пошли на рецедив. Это цифра за 2022 год. В основном, вновь идут на преступления и возвращаются в колонию, не сумевшие сориентироваться в новой обстановке.

Чтобы избежать возвращения в преступную жизнь необходимо менять окружение и образ жизни, развиваться. В ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы, содействие оказывает служба пробации.

«Мы встречаемся с каждым оступившимся, разговариваем, стараемся сделать так, чтобы человек больше не шел на преступления. Это важно! Попадают повторно за разные нарушения. Это драки, хулиганства, мошенничество»,— говорит Даулет Усенов, представитель ДУИС г. Шымкента.

Отдельная тема — бытовое насилие. Сотрудники правоохранительных органов никаких шансов агрессору давать не рекомендуют и при малейшей угрозе советуют сразу вызывать полицию. Безнаказанность порождает вседозволенность, рукоприкладство переходит в привычку, а отсюда — уже более тяжкие последствия.

Успех предупреждения семейно-бытовых преступлений во многом зависит от эффективности применяемых специальных мер профилактики, уверены в прокуратуре.

Аскар Жакымбек, начальник отдела прокуратуры Аль-Фарабийского района:

«Много пар, которые подвергаются давлению. Мы стараемся разъяснить всем права и защитить людей. Многие мирятся и понимают, что счастливая семья строится на принципах равенства обоих супругов, на взаимной ответственности в решении семейных вопросов».

Поддержать и не навредить — это пожалуй основной принцип работы надзорного ведомства. Продиктована такая необходимость, безусловно, растущим количеством людей, которые не могут самостоятельно справиться с жизненными трудностями.