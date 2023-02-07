Один день из рейда по борьбе с наркотиками

Полицейские предупреждают казахстанцев о проведении регулярных рейдов по борьбе с наркоманией.

Их главная цель — не допустить распространения наркотических веществ, пресекать любые виды наркомании по принципу нулевой терпимости и привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Полицейские говорят, практически каждый рейд не обходится без «улова». Так было и в этот раз в Толебийском районе. На улице стражи порядка заметили подозрительного парня, у которого в кармане оказался сверток с марихуаной весом 15 грамм. Это считается уже крупной партией.

В тот же день с наркотиками попался еще один парень. Экспертиза показала, что зеленое вещество, которое он бережно носил в кармане, оказалось марихуаной весом 8 грамм.

Оба нарушителя были задержаны, в их отношении завели уголовные дела по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В настоящее время проводится досудебное расследование.