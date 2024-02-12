Две молодые закладчицы попались с поличным в Шымкенте (видео)

Борьба с синтетическими наркотиками в Шымкенте ведется уже много лет, но назвать ее успешной сложно. Наркокурьеры периодически попадаются в руки полицейских, но они лишь малое звено большой схемы.

Не раз сотрудники МВД говорили, что выйти на истинных организаторов крайне сложно. Ведь связь с закладчиками проходит преимущественно в онлайн режиме. Поэтому так часто попадаются именно закладчики, а это в основном молодежь, которая ищет легких денег, но в конце концов оказывается за решеткой.

Так было и в этот раз. В прошлую пятницу полицейские южного мегаполиса задержали сразу 2 девушек- закладчиц с поличным. Это произошло в Каратауском районе. У одной из них найдено 10 свертков, у другой в кармане были спрятаны 5 доз мефедрона. Девушки должны были оставить их тайниках и сообщить координаты своим клиентам. Вместо этого они оказались за колючей проволокой. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Еще одного мужчину предпенсионного возраста с крупной партией наркотических средств задержали 9 февраля. Он оказался уже ранее судимым за наркопреступление, мужчине 59 лет. При себе оперативники нашли у него 1 кг марихуаны. Он также задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

В целом всего за 5 дней оперативно- профилактического мероприятия «Заслон» в Шымкенте пресекли 18 наркопреступлений. В ходе рейда уничтожили 506 наркограффити.