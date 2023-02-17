По весеннему тепло. Погода в Шымкенте на 3 дня

В южном мегаполисе в предстоящую неделю установится достаточно теплая погода. Воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Синоптики Казгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие 3 дня. В субботу, 18 февраля будет облачно, ночью и утром ожидаются обильные осадки, город накроет густой туман. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 7 -9 тепла.

Зато с воскресенья ожидается потепление и сухая погода. Ветер юго-западный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 9-11 тепла.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Столбики термометра поднимутся до 12-14 градусов тепла.