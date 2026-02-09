Шымкент и Туркестанскую область накроют дожди и сильный ветер

9 февраля 2026 года в Шымкенте и Туркестанской области прогнозируется переменная облачность с осадками.

В Шымкенте утром и днем ожидается дождь, ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит +5…+7°С, днем +13…+15°С. Ветер юго-восточный 8–13 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

В Туркестанской области ночью на западе и юге региона пройдет дождь, в горных районах — дождь и снег, возможен гололед. Днем осадки сохранятся по всей области, а на юге и в горах ожидается сильный дождь. На западе, севере и в горных районах прогнозируется туман. Ветер юго-восточный 8–13 м/с, местами с порывами до 28 м/с, а на горных перевалах — 30 м/с и более. Ночная температура воздуха составит +5…+10°С, на севере и в горах — 0…-5°С; днем +12…+17°С, на севере и в горных районах около +6°С.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, быть внимательными в тумане и ограничивать пребывание на открытых участках в местах с сильными порывами ветра.