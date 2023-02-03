Пострадавшим от наводнения помогут: Юрий Ильин приехал в Туркестанскую область

В Туркестанскую область прибыл министр ЧС Юрий Ильин. Главный спасатель страны объехал районы, которые пострадали после паводков.

Глава ЧС пояснил, что удалось минимизировать факты подтопления дворовых территорий. Юрий Ильин вместе с акимом области посетил дворы, которые больше всего пострадали после наводнения.

«Будем создавать комиссию для того, чтобы выделить средства из местного бюджета для восстановления нормальной жизнедеятельности людей. Сил и средств на сегодняшний день достаточно, сейчас после ликвидации мы совершим облёт территории прилегающей к реке Арыс»,— сказал Юрий Ильин министр ЧС.

Главный спасатель пояснил, что по пострадавшим объектам будут производить оценку поврежденного имущества. Министр пообещал, что никого без внимания не оставят. Юрий Ильин отметил, что многие уже начали возвращаться в свои дома. Сейчас ситуация стабилизируется.