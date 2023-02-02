Проливные дожди топят Туркестанскую область

Во второй день проливных дождей подтопило уже несколько городов и районов Туркестанской области, передает OTYRAR.

По официальной информации от ДЧС, тяжелая ситуация в городе Кентау, Туркестан, Байдибекском и Сауранском районах.

«В целях недопущения затопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводы дождевых вод. К работе привлечены 56 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, 10 единиц техники, 20 мотопомп и силами местных исполнительных органов ведутся работы по откачке воды и очистке каналов»,-сообщают в ДЧС Туркестанской области.

Запущена горячая линия ДЧС, проводятся экстренные мероприятия в случае поступления сообщений от населения.

Ранее в полиции объявили о временных закрытиях автодорог с ухудшением погодных условий. Водителей просят воздержаться от дальних поездок в избежание случаев ДТП.