Путевку в Дубай подарили шымкентцу за активность в Instagram

Бесплатная путевка в Дубай, виза в США, номер в шикарном отеле и обучение со стипендией в вузе Европы. Все это получил обычный студент из Шымкента за отклик на просьбу привезти машину известного блогера из аэропорта Алматы. В соцсетях уже второй день набирает обороты флешмоб щедрости и доброты.

Неравнодушные казахстанцы превратили будни обычного студента в праздник. А все началось с социальных сетей. Известный блогер Улугбек Шарипов обратился к подписчикам с вопросом: «Кто сможет привезти автомобиль с аэропорта домой?».

На такую необычную просьбу откликнулся житель Шымкента. Жантилеу в шутку написал, что с радостью смог бы это сделать, если блогер купит ему билеты на самолет.

На такую авантюру неожиданно для себя блогер согласился. И уже вечером того же дня Жантилеу впервые в своей жизни летел бизнес-классом. Всё происходящее Улугбек Шарипов выкладывал в социальные сети и заинтересовал всех настолько, что казахстанцы с легкостью поддержали марафон доброты. Кто-то снял парню номер в 5-звездочном отеле, кто-то скинул 50 тысяч тенге на личные траты и сертификат в бутик мужской одежды. Дальше-больше.

Жантилеу подарили путевку в Дубай, бесплатную экскурсию на вертолете. Другой подписчик вызвался открыть студенту визу в США, чтобы тот смог посетить Гавайские острова. Парню также предоставили множество сертификатов от лучших ресторанов Алматы, бесплатные ночи в люксовом отеле Waldorf Astoria в тех же Эмиратах и даже стипендию на обучение в европейском университете.

Такого поворота событий не ожидал, признается блогер. При этом, его сложно назвать человеком, который легко разбрасывает деньги направо и налево. Этот случай особенный.

«Хочется верить, что после этой ситуации он выйдет на другой уровень осознания мира, как и многие из тех, кто наблюдал за этой удивительной историей со стороны»,- говорит блогер Улугбек Шарипов у себя на страничке.

Общественное мнение разнится, кто-то не верит в искренность происходящего, а есть и те, кто считает, что Жантилеу большой везунчик и ему следует выжать максимум из тех возможностей, которые ему дали просто так.

Эта история все еще набирает обороты. Подарить чудо простому студенту желают многие. А тем временем, Жантилеу готовит паспорт, чтобы впервые побывать заграницей, а далее его ждут встречи с бизнес-тренерами и с основателем российского сервиса пассажирских перевозок Indriver — Арсеном Томским.

Вот так вот казахстанцы подарили простому парню из Шымкента кучу впечатлений и эмоций, которые возможно, станут трамплином на пути к развитию и расширению границ.