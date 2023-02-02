Дархан Сатыбалды провел экстренное заседание в связи подтоплением в области

Экстренное собрание провел Дархан Сатыбалды из-за ситуации с подтоплением в Туркестанской области, передает корреспондент OTYRAR.

Представители ДЧС рассказали о всех предпринятых мерах во избежание критических ситуаций.

«Толщина снега составляла 23 мм, но из-за дождей и температуры +7 ночью, снег начал таять, что и стало причиной подтопления»— говорят в ДЧС.

В своем докладе акиму области спасатели рассказали о том, что уровень реки Арысь поднялся, и сейчас проводят работы по направлению русла реки в разные каналы. Сейчас по словам специалистов ситуация в Арыси стабилизировалась,этот вопрос держат на контроле. Наводнение также удалось устранить и в Кентау.

По словам акима, если лед в Кызлординской области растает, то можно будет направить еще большее количество воды шардаринскому водохранилищу.

«Я созвонился с акимом Кызылординской области, он сказал сейчас идет дождь, который способствует таянию льда, это хорошо. И я думаю в скором времени большой объем воды можно будет отпускать в сторону Кызылординской области. Уровень воды в водохранилищах и русла реки Сырдарьи Министерству экологии мы свое предложение даем, там уже решается этот вопрос».

Повода для паники нет, эвакуация населения не планируется. Власти уверяют, если жители понесут потери, то они смогут все возместить.