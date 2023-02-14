Рандомный суд: О новшествах в судебной системе

Новшества внедряют в судебную систему. Теперь можно будет воспользоваться рандомным судом.

Cпециальная умная система предназначена, чтобы снизить коррупционные риски. Это новый институт гражданско-процессуального кодекса, называется экстерриториальная подсудность.

«Итак, у сторон спора имеется возможность совместно. Спор, то есть гражданское дело, которое находится в производстве суда, может рассмотреть рандомный суд. А выберет его компьютер. Далее стороны направляют суду свои заявления. А система в свою очередь, по наименьшей нагрузке выбирает определенный суд, который будет рассматривать это дело», — сказал Малик Майсаканов, председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Шымкента.

Как сообщил судья, стороны могут находиться во время процесса в любой точке Казахстана.