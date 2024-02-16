Земельные споры: суд по гражданским делам в Шымкенте подвел итоги

В Шымкенте, в прошлом году, указом президента Казахстана районные суды были упразднены и объединены в Межрайонный суд по гражданским. За полгода к представителям Фемиды поступило около 23 тысячи жалоб, по почти девяти с половиной тысячам из них приняты решения.

Об этом представители суда сообщили на брифинге. По данным специалистов, чаще всего к ним поступают дела, связанные с земельными спорами. Были случаи, когда объект недвижимости объединяли с чужим участком или земля переходила к другому собственнику, из-за неправильного нанесения меток на карту. По словам председателя суда, рассмотрение подобных дел и определение достоинств и недостатков занимает много времени.

Гани Бектаев, председатель межрайонного суда по гражданским делам г. Шымкента:

«При рассмотрении дел, связанных с земельным вопросом, возникают сложности. По закону, кадастровый инженер, при необходимости, с помощью судебно-медицинской экспертизы, выясняет, кому принадлежит земля и где она находится. После уже разрешается спор. Если говорить о делах, которые находятся на рассмотрении у судьи, то у них всегда на рассмотрении 100-200 дел. Что касается языкового вопроса, то судебный процесс ведется на двух языках. 45 процентов заявок было составлено на казахском языке».

За год по гражданским делам было принято 9 тысяч 400 решений, в части из них участвовали специалисты-медиаторы. Медиация — особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам в конфликте найти взаимовыгодное решение. В данной сфере назначены 5 судей.