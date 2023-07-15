“Сожгли труп в туалете”: Подозреваемый предстал перед судом спустя 19 лет

Житель Шымкента предстал перед судом по делу о жестоком убийстве, совершенном 19 лет назад.

Обиняемый Ринат Газизов решил помочь другу Юре, проучить зятя, который якобы избивал его сестру и приставал к девушке самого Юры. Ринат нашел ружьё, а Юра устроил дружеские посиделки со спиртным. По версии следствия, Ринат произвел два выстрела практически в упор. Смерть была мгновенной.

После подозреваемые сожгли улики и бросили тело в яму уличного туалета. Дабы избежать наказания подозреваемые в жестоком преступлении подались в бега.

На момент совершения преступления Ринату было 22, его другу Юре — 16 лет.

На судебном процессе Ринат Газизов свою вину не признает. Обвиняемый рассказывает, что он действительно принес с собой ружье, которое нашел в заброшенном здании. Однако оба выстрела произвел Юра, говорит подсудимый.

Ринат Газизов, подсудимый:

«Так как я не виноват, я не признаю вину в убийстве, я ему даже не помогал. Я признаю, что принес ружье и что ушел от Хоритонова Юрия со своим ружьем и что покинул территорию Казахстана. Вот это я сознаю. Я боялся, что за мое ружье, тем более с него убили, меня осудят».

Обвиняемый в убийстве Ринат Газизов вернулся в Шымкент в 2018 году. Задержали его в марте этого года и водворили в СИЗО. Установлено, что второй обвиняемый — Юрий — сменил гражданство и сейчас находится в Башкирии.

Нуржан Есболов, государственный обвинитель:

«Брат погибшего Валишин Салават показал, что вечером 02 августа 2004 года вернулся с работы в дом Азата где он временно проживал, и там никого не было, он искал Азата, но не нашел. Когда он пришел домой, то увидел горевший мусор в огороде и заметил, что яма уличного туалета заброшена строительным мусором. Свидетель Соловьев показал, что в то время он проживал по улице 1-Зеленая балка города Шымкента рядом с домом Валишана Азата, то есть их дома разделял только забор. Вечером 2 августа 2004 года из дома Валишина были слышны голоса троих людей, которые сидели разговаривали между собой и шутили с друг другом. Голос Харитонова Юрия он узнал сразу, так как знаком давно, а третий голос ему незнаком. После он услышал два хлопка, то есть похожие на звуки выстрела ружья. Это доказывает, что вечером во время распития спиртных напитков в доме убили Валишина Азата».

На судебных прениях государственный обвинитель запросил подсудимому 17 лет лишения свободы. Сторона защиты считает наказание слишком суровым. По словам адвоката, свидетели не утверждали в показаниях, что видели именно Рината с оружием. Очевидцы лишь говорили, что несколько раз слышали звуки выстрелов.

Ержан Туленбаев, адвокат подсудимого:

«Все свидетели в один голос утверждали, что они не видели Рината Газизова. Следователи искажали их допрос по своему. Дело было практически 20 лет назад, никто не помнит. У Рината Газизова не было мотива на убийство, так как они не были хорошо знакомы, с погибшим и виделись пару раз».

На судебный процесс пригласили и брата погибшего. Он считает, что несмотря на давность преступления, виновный должен понести законное наказание.

Салават Валишин, брат погибшего:

«По тому как будет вынесен приговор, буду согласен со всем. Потому что преступление всегда должно наказываться. Мое положение только за будет, если будет наказан истинный преступник».

Окончательный приговор по резонансному делу вынесут 17 июля. Сколько лет он проведет за колючей проволокой и где будет отбывать наказание, решит судья специализированного межрайонного суда Шымкента.