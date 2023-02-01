Студентка обещала за 900 тысяч перевести сразу на 3-ий курс

Почти миллион тенге отдала жительница Шымкента аферистке. В управление полиции Аль-Фарабийского района с заявлением о мошенничестве обратилась студентка одного из вузов.

Малознакомая обещала ей помощь с переходом на 3-ий курс. За “услугу” злоумышленница взяла у доверчивой гражданки 900 тыс тенге, но обещание так и не выполнила.

«Факт зарегистрировали по статье «Мошенничество». В результате розыскных мероприятий оперативники задержали 22-летнюю подозреваемую, которая оказалась студенткой того же ВУЗа. В настоящее время проводится расследование», рассказали в ДП г.Шымкента.