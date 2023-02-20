Мужчину с психическим расстройством разыскивают в Шымкенте

Пропавший страдает серьезным психическим расстройством, его ищут уже 18 дней. 2 февраля ранним утром он вышел из дома в районе Жанаталап и исчез.

К нам в редакцию обратилась родная сестра пропавшего. Вот уже 18 дней подряд Фархата ищут полицейские, семья, и волонтеры. Результатов пока нет, но его видели не раз на территории Янги Шахара и аэропорта, мужчина передвигается по городу на общественном транспорте. Вот только вычислить настоящее местоположение невозможно. Родные опасаются за его жизнь, пропавший страдает шизофренией.

«Нам сказали, что видели его на Янги Шахаре, там ему кто-то купил самсу, а потом выгнали, думая, что он бомж. Мы всей семьей ищем его, нет покоя уже столько дней. Лишь бы нашелся живым и невредимым. Он безобидный, никого не трогает, не дерется. Полицейские ищут тоже, они говорят, что если бы он где-то подрался или были-бы на него жалобы, уже давно нашелся бы. Прошу сообщить, кто его видел», говорит Мадина, сестра пропавшего.

Всех кто, видел или знает о его местонахождении просьба сообщить по нижеуказанным номерам телефонов: