В Шымкенте подготовили 123 эвакуационных пункта

В Шымкенте для коммунальных служб — работы непочатый край. Тонны грязного снега и льда вывозят на машинах.

Гульмира, Темиркулова сотрудник ЛТД «Турмыс»:

«С 9 утра до 6 вечера занимаемся чисткой тротуаров и улиц Шымкента. Вот таким образом мы разбиваем замёрзший лёд, стараемся для наших жителей».

Резкое потепление и обильные осадки прогнозируют синоптики в Шымкенте. Чтобы избежать подтоплений, все силы сейчас брошены на очистку оросительных каналов и арыков.

Рахым Колхозов, сотрудник ЛТД «Турмыс»:

«Вот чищу арык, чтобы когда дождь пошел, не было потопов. Работаю восемь часов в день, уже около года работаю. На свою работу не жалуюсь, если человек будет трудиться, то ему все будет по силам».

Ежедневно только в Аль-Фарабийском районе на очистку тротуаров, дорог и каналов выходят больше 100 коммунальщиков. Помимо главных улиц Шымкента, сотрудники служб благоустройства наводят порядок в отдаленных жилых массивах.

Жаркынбай Оспанов, сотрудник ЛТД «Турмыс»:

«Какие именно улицы мы будем чистить, выбираем заранее. Из-за угрозы проливных дождей, мы в первую очередь очистили центральные улицы, сейчас убираем отдаленные участки. Некоторые участки приходится чистить долго, где снег замерз».

Заметное преображение, отмечают и сами горожане.

«Коммунальные службы начали работать, особенно после приезда премьер-министра. Он внезапно приехал, все посмотрел и после этого все вышли»;

«Ну в принципе неплохо работают. Смотрите, уборка идет спокойно, аккуратно, во дворах убирают, мусор вывозят. Ну неплохо работают»;

«Да, снег полностью чистят. Работой коммунальных служб Шымкента довольна, постоянно в городе вижу их. Я им даю оценку пять, зимой и летом работают»,- рассказывают жители Шымкента.

Об изменении погодных условий сообщил и главный спасатель Шымкента. По словам Мадияра Жаксыбаева, на случай подтоплений готовы 123 эвакуационных пункта. Людей смогут разместить в спортзалах учебных заведений. По распоряжению акима, в кризисном центре ДЧС организован оперативный штаб в круглосуточном режиме.

Мадияр Жаксыбаев, начальник ДЧС г.Шымкента:

«На территории Шымкента есть 10 гидротехнических сооружений: 4-водохранилища, 3 гидроузла, 2 канала, водозабор, протекает 4 крупных реки и более 27 каналов. Общая заполняемость водоёмов сегодня составляет от 2 до 65 процентов. Уровень воды в реках низкий. Запасов в водохранилищах достаточно для приема паводковых вод. Департаментом, совместно с местными исполнительными органами, на ликвидацию последствий подтопления подготовлены 40 тысяч мешков с песком, из них пяти районам выделено 20 тысяч. В целом по городу по 30-ти адресам было откачено 2 тысячи 230 кубометров воды и использовано 200 мешков песка. В аварийно-спасательных работах задействованы 200 человек личного состава, 32 мотопомпы и 42-е единицы техники».

Шымкентские спасатели сейчас помогают устранять последствия подтоплений в Туркестанской области. В Сауранском районе задействованы 35 человек личного состава, 6 единиц техники и 13 мотопомп.