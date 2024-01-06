Горячим чаем и баурсаками угощают коммунальщиков волонтёры в Шымкенте

Горячим чаем и баурсаками угощают работников коммунальных служб волонтёры в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Такая поддержка коммунальщиков, которые очищают город от снега и мусора, стала доброй традицией. Вместе с этим на протяжении пяти лет добровольцы оказывают нуждающимся семьям социальную и медицинскую помощь.

Бригады коммунальщиков, которые сейчас заняты уборкой улиц в мегаполисе, давно знают волонтёров в лицо. Круглый год юноши и девушки не только угощают рабочих едой и напитками, но и помогают в благоустройстве города. Как говорят сами коммунальщики, они всегда слышат от добровольцев добрые пожелания и тёплые слова.

«Приятно, когда в такие холодные дни нам привозят еду или чай. Даже просто настроение поднимается. Огромная благодарность нашим волонтёрам, молодым ребятам. Ведь их поддержка придаёт нам сил», — говорит Сакен Жамбылов рабочий.

Команда волонтёров продолжает дарить радость горожанам. Совсем недавно многодетная мать и инвалид второй группы Кунсулу Ахметова отпраздновала новоселье. Волонтёры объявили сбор средств, а затем на собранные деньги купили ей жильё. Это двадцатая семья, которой помогли приобрести жилье добровольцы за последние шесть лет.

«Хочу сказать, что добрых людей в нашем мире много. Я сама лично убедилась в этом. Новое жильё стало для меня полной неожиданностью», — говорит Кунсулу Ахметова жительница г. Шымкента.

Вместе с этим по инициативе волонтёров в городе открыли магазин «Ізгілік». Все желающие могут привезти сюда одежду, предметы быта и другие вещи, пригодные к использованию. Затем всё это распределяется среди нуждающихся. Только в прошлом году таким путём волонтёры оказали помощь свыше тысячи семей.

» Сюда можно принести всё, что угодно. Это может быть велосипед, игрушки, одежда. Благодаря предпринимателям мы помогли 180 детям нашего города, доставив им такие вещи, а больше 400-сот семей получили продукты питания.», — говорит Кайрат Дарибаев руководитель благотворительного фонда.

Волонтёрское движение становится всё популярнее. Только за последнее время их ряды пополнили 120 молодых ребят. Добровольцы принимают активное участие в помощи пострадавшим от различных происшествий.