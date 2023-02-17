Вдвое больше. Грипп и ОРВИ атаковали шымкентцев

С начала эпидсезона зарегистрировано свыше 160 тысяч случаев ОРВИ. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в два раза.

В 5 раз выросла и заболеваемость гриппом: преобладает штамм Б — 102 случая, 22 пациента обратились с А-гриппом.

«Статистика растет потому что в 2021-2022 году был рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Все ушли в онлайн режим работы. Контакт среди населения, среди детей было мало и обращаемости было мало. До эпидемии коронавируса была такая же ситуация. Более 56% дети до 14 лет, есть беременные 13%, среди всех возрастных групп встречается», — говорит Жанаргуль Жаксылыкова, руководитель отдела ДСЭК г.Шымкента.

Охват обязательной вакцинацией от гриппа составил около 12,5%. Это люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные женщины, люди пожилого возраста, медицинские работники и сотрудники государственных органов. Санврачи напоминают: лучше помочь иммунитету с помощью вакцины, чем разрушить свое здоровье во время эпидемии. Безопасней поставить один укол, чем попасть в больницу с осложнениями.