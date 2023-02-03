Выборы -2023: Кто изъявил желание подать заявление в Шымкенте

В Шымкенте окружной избирательной комиссией №7 принято заявление одного самовыдвиженца в депутаты Мажилиса.

Теперь Жанна Сарсенова должна внести взнос 1 млн 50 тысяч тенге. 43-летняя жительница села Аксукент Сайрамского района — мать двоих детей.

Жительница Туркестанской области изъявила желание стать самовыдвиженцем в окружной избирательной комиссии №7 Шымкента. Всего же занять депутатские кресла в Мажилисе намерены были семеро. Окончательный список кандидатов сформируется в ближайшие дни.

Айна Сарымсакова, председатель окружной избирательной комиссии №7 по г. Шымкенту:

«В нашу комиссию поступило заявления от семи граждан. К кандидату в депутаты Мажилиса предъявляются следующие требования: он должен быть гражданином Казахстана, проживать на территории Казахстана последние десять лет, должен быть не моложе 25 лет. Комиссией было принято заявление самовыдвиженца Жанны Сарсеновой. Мы сделали запрос в миграцию и о несудимости. Получили ответ. Сегодня на заседании, мы приняли заявление и внесли в протокол».

Заявление Жанны Сарсеновой принято 2-го февраля. Женщина должна внести взнос 1 млн 50 тысяч тенге, а также предоставить декларацию о доходах.

Внеочередные выборы депутатов нижней платы Парламента и местных представительных органов президент страны Касым-Жомарт Токаев назначил на 19-е марта.

За кандидата в Мажилис Парламента необходимо внести более одного миллиона тенге, а за потенциального депутата маслихата – в три раза меньше: 350 тысяч.

Для кандидатов, избираемых по партийным спискам, избирательный взнос оплачивается политическими партиями. Регистрация кандидатов и политических партий продлится до 18-го февраля