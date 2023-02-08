Южный январь побил рекорд 1974 года

Синоптики Казгидромета подвели итоги и рассказали о температурных рекордах прошедшего января.

Под влиянием Северо-западного и Монгольского антициклонов прошлый месяц выдался «крепким». Лютые морозы установились на всей территории страны, добравшись даже до солнечных регионов, что бывает раз в десятки лет. Сильные снегопады и морозы установили новые температурные рекорды.

На метеостанции Шымкент была зафиксирована минимальная температура воздуха -25,2°С. Таких холодных ночей в Шымкенте, по подсчетам синоптиков Казгидромета, не было с 1974 года (49лет). И то, тогда минимальная температура была на уровне -19,6°С.

На метеостанции Шардара (Туркестанская область) рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки -22,8°С, в этот же день в 1974 году температура воздуха составила -16,6°С. А вот самые суровые холода пришли в Акмолинскую область, там столбики термометров достигли рекордных —41°С.

«Также наблюдался очень сильный снег, достигший критериев стихийных гидрометеорологических явлений. Например, в Туркестанской области был очень сильный снегопад: 02-03 января на метеостанции Ачисай количество выпавших осадков составило 31,4-53 мм, 03 января на метеостанции им. Кожахметова — 37,7 мм (норма 52 мм). В конце декады 09-10 января на метеостанции Шуылдак (Туркестанская область) был очень сильный снег – 27,2 мм, при норме 72 мм»,- говорится в сообщении Казгидромета.