За лучшее будущее-кандидат К.Акаев

19 марта народ будет выбирать депутатов Мажилиса и маслихатов.

В состав шымкентского городского маслихата войдут 32 депутата. В числе претендентов на звание народного избранника- самовыдвиженец Куанышбек Акаев.

Сегодня он встретился с жителями Шымкента и ознакомил с предвыборной программой.

Куанышбек Акаев родился и вырос в Шымкенте. Поэтому судьба простых жителей ему не безразлична. Акаев решил принять участие в выборах и стал кандидатом в депутаты шымкентского городского маслихата от избирательного округа № 4.

Куанышбек Акаев, кандидат в депутаты маслихата г. Шымкента:

«Каждому из присутствующих претендентов, если он действительно внесет свой вклад в становление «Нового Казахстана» желаю удачи . Если народ выберет человека смелого и отважного, у которого огонь в глазах, отвечающего за свои слова, который завтра сможет донести до власти ваши пожелания, голосуйте за этого кандидата».

Кандидат, отстаивающий активную жизненную позицию, считает, что для комфортной жизни необходимо в первую очередь — единство.

Куанышбек Акаев, кандидат в депутаты маслихата г. Шымкента:

«Кому как повезет. Мы пришли на встречу по зову сердца. И если Вы увидели в моих глазах и словах — боль за страну и нашу землю, то дайте благословение и окажите поддержку».

Аксакалы дали свое благословение:

«Желаем, чтобы вы были 19 марта избраны депутатом. Да поддержит вас Аллах в ваших благих делах, начинаниях, в добрый путь».

Кандидаты, участвующие в политической кампании, призывают горожан принять активное участие в выборах и сделать правильный выбор.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты маслихата города Шымкента Акаева К. А. по избирательному округу № 4.