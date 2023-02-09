Запасы социально значимого продовольствия подсчитали в Туркестанской области

В Туркестанской области запасы продовольствия составляют 99 тыс. тонн. Об этом сообщил и. о. руководителя Управления сельского хозяйства Туркестанской области Нуржигит Мырзахметов.

По его словам, сейчас власти начали выделение средств на весенне-полевые работы с целью восполнить стабилизационный фонд.

99 тысяч тонн запасов социально значимых товаров находятся в резерве Туркестанской области. 15 из 19 наименований продовольственных товаров повседневного спроса сформированы из собственной продукции региона.

А гречку, сахар, подсолнечное масло и макаронные изделия приходится частично закупать в других областях.

«Сегодня Туркестанская область имеет годовую потребность в пшенице первого сорта — 19 тысяч тонн, при этом её запасы достигают 141 тысячу тонн.

Подсолнечное масло в нашем регионе не производится, его приходится завозить.

Потребность в рисе составляет 17 тысяч тонн. Мы же самостоятельно обеспечиваем порядка 6 тысяч тонн этой продукции», — рассказал исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Нуржигит Мырзахметов.

С целью регулирования продовольственного рынка, с начала года, государство начало финансировать высадку ранних весенних культур. Поддержать производителей риса и гречихи планируют с 1 марта, финансирование продлится до сентября.

«В рамках применения новых подходов, на пополнение стабилизационного фонда на основе форвардных соглашений закупа продукции, было направлено 646 млн-ов тенге. По оборотной схеме финансирования, выданы займы различным субъектам предпринимательства в размере одного миллиарда 400-от миллионов тенге. Сумма недостающих средств составляет 4 млрд-да 800 миллионов тенге. 2 млрд-да 900 миллионов тенге должны быть выделены и переведены через «Социально Предпринимательскую Корпорацию», — говорит председатель правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» Файзулла Байдуллаев.

Для стабилизации цен на товары, в Ордабасинском, Сайрамском, Мактааральском, Сарыагашском и Толебийском районах сегодня реализуется 6 инвестиционных проектов.

Несмотря на оптимистичные доклады чиновников, аким области считает работу по стабилизации цен на продукты в регионе недостаточной. По словам Дархана Сатыбалды, местным исполнительным органам дали поручения и инструменты, но работа идёт не столь эффективно.

«Поручаю увеличить число социальных магазинов и улучшить качество реализуемый продукции. Цены на каждый товар и общую ситуацию необходимо держать под ежедневным контролем. Каждый район пусть поделится теми продуктами которые у них в избытке. Работа по стабилизации продуктов питания застаивается. Необходим мониторинг!», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В Туркестане продукты по социальным ценам можно приобрести в 25 крупных супермаркетах, на трёх оптовых рынках и в 187 магазинах.

25 из них в этом году заключили меморандум об ограничении надбавки на товары на уровне 15-процентов.