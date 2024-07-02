На юге страны дефицит элитных семян пшеницы.

Об этом заявили аграрии Туркестанской области. По их словам, раньше качественные семена сеяли на 10 тысячах гектарах, сейчас менее чем на 5. Из-за дефицита элитные семена зерновой культуры достаются не всем. Приходится закупать некачественную пшеницу.

С дефицитом качественных семян пшеницы столкнулись крестьянские хозяйства в Туркестанской области. Аграрий Манасбай Бекбауов говорит, проблема не решается уже несколько лет. А между тем от качественного семенного фонда пшеницы зависит успех всего сельскохозяйственного сезона.

«Мы сейчас покупаем пшеницу так, у кого хороший урожай у того и берем семена, потом сеем. Мы даже не знаем какой сорт. Нам нужны качественные, элитные сорта пшеницы. Тогда ы мы засеивали не тысячу гектаров, а всего 300», — говорит Манасбай Бекбауов, председатель крестьянского хозяйства .

Согласно мировой практике, хотя бы 3% пашни должны быть засеяны элитными семенами пшеницы. Но в Туркестанской области этот показатель намного ниже. По словам аграриев, качественные, элитные семена выращивают и продают всего два хозяйства. Из-за этого они в дефиците. Ученые уверены, все потому что эта отрасль работает без господдержки.

«Мы можем обеспечить только 44-48%. Семенную науку государство не финансирует. Поэтому мы ведем эту работу за счёт других проектов», — говорит Досымбек Сыдык, доктор сельскохозяйственных наук.

В этом году в Туркестанской области из 227 тысяч гектаров, всего 5 тысяч – засеяли элитным сортом пшеницы. Как рассказали в управлении сельского хозяйства региона, на приобретение элитных семян выделяются субсидии.

«В этом году на покупку элитных, репродуктивных сортов из бюджета в Туркестанской области выделено 600 миллионов тенге. Кроме того, государство субсидирует также 50% закупаемых препаратов для применения пестицидов и гербицидов», — говорит Алибек Плалов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.

По мнению экспертов, региону нужно больше хозяйств, которые будут производить и продавать качественные сорта пшеницы. В минсельхозе разработан комплексный план по развитию селекции и семеноводства Казахстана на ближайшие 4 года.