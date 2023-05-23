Озимую пшеницу готовятся собирать аграрии Туркестанской области

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Анастасия Новикова
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Подготовка к сбору урожаю озимой пшеницы на юге идет полнымходом, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар 24».

Из-за дефицита поливной воды в прошлом году многие хозяйства Отырарского района вместо бахчевых выращивали другие культуры, не требующие много влаги. Сейчас они наблюдают за первыми результатами своей работы.

Поля были заброшены из-за засухи, которая настигла регион в последние годы. Гектары с дынями и арбузами, летом высыхали без поливной воды. В некоторые хозяйства Отырарского района, которые расположены в нижней части поливного канала, она попросту не доходит. Наученные горьким опытом крестьяне уже не хотят рисковать и отказались от бахчеводства. Посоветовавшись с учеными-аграриями, они прошлой осенью впервые посеяли озимую пшеницу.

«Это наш первый опыт, поэтому для нас всё в новинку. Агрономы говорят, что всходы хорошие. Воды для полива было достаточно, потому что посевы пшеницы поливают осенью и весной, в это время уже нет дефицита, как летом. Готовимся к уборке. Через месяц приступим уже», — говорит Аманкелды Байкеев, житель с. Каргалы.

В прошлом году группа фермеров села Каргалы объединились в кооператив и засеяли пшеницей 30 гектаров земли, а их соседи из села Отырар довели площади посевов до 130 гектаров. Постепенно этот опыт стали перенимать и другие хозяйства. Местные власти поддержали хлеборобов.

«Мы помогли с обеспечением семян. Было засеяно 160 гектаров земли. Всходы хорошие. Скоро начнется уборка урожая. Со своей стороны обещаем помочь и с сельскохозяственной техникой», — говорит Бекжан Кенжегулов, главный специалист районного отдела сельского хозяйства.

Из-за дефицита воды в районе не освоены еще 800 гектаров земли. В этом году они тоже будут обработаны. Местные аксакалы предлагают районному акиму кредитовать хлеборобов по программе «Ауыл аманаты». Если предложение найдет поддержку, можно будет довести площади посевных до тысячи гектаров.

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