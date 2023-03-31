184 млн выделили на вакцинацию животных в Шымкенте

Весенняя ветеринарно-профилактическая работа в Шымкенте набирает обороты. Для этого из бюджета выделено 184 млн тенге.

Сейчас, согласно плану, домашних животных вакцинируют против сибирской язвы. Кроме того, в ближайшее время планируется вакцинировать 1 млн 7 тыс. голов скота.

Эта ферма — один из локомотивов животноводства в Шымкенте. Работники товарищества занимаются откормом животных, обеспечивая жителей города мясом. Помимо этого компания занимается разведением лошадей чистокровных пород.

«Мы работаем с 2017 года. Сейчас у нас 450 бычков. Откармливаем и скоро отдадим на забой. 300 уже сдали на мясо. Кроме того, мы выращиваем овец и лошадей», — говорит Бекмат Пирназар, сотрудник фермы.

Сейчас в Шымкенте проводится весеннее ветеринарно-профилактическое мероприятие. Так, в населенном пункте Мартобе против сибирской язвы в марте уже вакцинировано 250 животных.

«Мы сейчас вакцинируем против сибирской язвы. Это мероприятие,проводится два раза в год весной и осенью. Это инфекционное заболевание очень опасное, поэтому принимаем все меры, чтобы избежать заражения», — говорит ветеринар Нургали Букенбаев.

В этом месяце вакцировано 8 тысяч крупного рогатого скота от липтоспероза 10 тысяч от сибирской язвы, и 4 тысячи — вакцинированы против инфекции эмкара. Ещё 14 тысяч животных получили прививку против дерматита. Специалисты отмечают: всё это делается для защиты домашних животных.

«Сейчас проводим вакцинацию животных. В марте было проведено 14 различных профилактических процедур, утверждённых правительством, а так же диагностическое исследование 29 заболеваний. Планируется проведение эзотерических работ. Начнутся они в первые десять дней апреля. Сейчас ведётся работа по опрыскиванию и дезинфекции курятников и мест содержания животных», — рассказывает руководитель отдела ветеринарии управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента Аян Байжанов.

На лечение домашних животных и профилактику различных заболеваний выделено 184 миллиона тенге. На эти средства в дальнейшем предусмотрена вакцинация около двух миллионов животных.