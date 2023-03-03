3-летний ребенок выпил тормозную жидкость

В Шымкенте 3-летний малыш выпил моторную жидкость мотора и был госпитализирован в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали ожоги рта, пищевода и желудка, передает OTYRAR.

3-летний Арман, который сейчас находится со своей мамой в больнице, по незнанию выпил тормозную жидкость. Мальчику сразу же стало плохо, родители забили тревогу и вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали малышу сильный ожог полости рта, пищевода и желудка.

«Мой муж занимается ремонтом машин, поэтому эта жидкость находилась у нас дома. И мой ребенок по неосторожности ее выпил. Но сейчас все в порядке», — говорит мама ребенка.

Врачи также диагностировали у ребенка тяжелое токсическое отравление. После лечения малышу стало лучше и его перевели в палату.

«Ребенок поступил к нам два дня назад. Сейчас он получает антибактериальные препараты, различные мази и лечение», — говорит Марат Какенов врач-токсиколог центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева.

А недавно в центр гиперборической оксигенации в тяжелом состоянии поступил 5-летний малыш, который выпил уксусную кислоту. Она разъела ему полость рта и пищевод, но сейчас ребенок уже питается самостоятельно, его состояние удовлетворительное.

По словам медицинских работников, в обоих случаях дети остались без присмотра взрослых. Поэтому врачи просят родителей хранить едкие жидкости в недоступных для детей местах.