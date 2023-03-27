Отравление олимпиадников: В остатках пищи обнаружена кишечная палочка

Санврачи обнародовали промежуточные результаты расследования массового отравления школьников. В смывах с посуды обнаружена кишечная палочка.

Однако стало ли это причиной того, что школьники из нескольких городов страны, оказались в инфекционной больнице, специалисты однозначно сказать не могут.

Проверить качество самих обедов детей-олимпиадников санврачам не удалось. Но поставщика еды после скандала заменили.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя ДСЭК г.Шымкента:

«Еда была приготовлена в другом общежитии, пищу через некоторое время доставили в здание, где проживали дети. 21 марта дети ели на завтрак овсяную кашу, масло, отварные яйца и пили кофе. На обед у них был суп, котлеты с гарниром и чай. На ужин они ели суп, курицу с гарниром и винегрет. Мы взяли анализы с тарелок, столов, ножей, вилок и ложек. По результатам исследования мазка, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Также хочу сказать, что мы НЕ были в курсе о проведении олимпиады. Нас не уведомили. Точные причины отравления устанавливаем, расследование продолжается».

14 школьников выписали из больницы. Многие уже вернулись домой. Ученик, у которого во время олимпиады выявили ветрянку, остается в больнице.

Мурат Агабаев, заместитель главного врача инфекционной больницы г.Шымкента:

«В основном дети 2006 года, остальные 2007-го и 2009-го годов рождения. Им диагностировали кишечную инфекцию. Она могла развиться у детей из-за несоблюдения санитарных норм. Например, ели не помыв руки. У всех был жидкий стул и рвота. В прошлую субботу мы их выписали, состояние у них удовлетворительное. Детям нужно соблюдать диету около недели. Дети рассказали, что им стало плохо в три часа ночи 21-го марта. К нам они поступили в пять утра и мы незамедлительно приступили к лечению».

Привлечь к ответственности поставщика санврачи не могут на основании моратория. Однако после массового отравления школьников, санэпидемиологи направили в полицию предложение о возбуждении уголовного дела. Инцидент правоохранители пока не прокомментировали.

Всего в Шымкент на республиканскую олимпиаду приехали около 900 школьников из Костаная, Кызылорды, Алматы и Астаны. Госпитализированные ученики успели пройти первый тур олимпиады. По его итогам, детей, не по своей вине попавших в больницу, наградили медалями и грамотами.