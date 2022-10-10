В Шымкенте школьника нашли мертвым в ванной комнате

В Шымкенте скончался подросток 2011 года рождения, передает OTYRAR.

Инцидент произошел в населенном пункте Маятас Енбекшинского района. Тело подростка было найдено в ванной комнате. Причина гибели устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Со службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС г.Шымкент 10 октября в 06 ч. 30 мин. поступило сообщение о несчастном случае. Происшествие произошло в населенном пункте Маятас Енбекшинского района в частном жилом доме по улице Жалын. По предварительным данным родственники в ванном помещении обнаружили труп сына хозяина дома, подростка 2011 г.р.»,— сообщили в ДЧС.