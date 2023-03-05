5-летнюю девочку 3 сутки ищут в Тюлькубасском районе

В Туркестанской области уже 3 день ищут девочку, которую унесло течением реки.

17 марта в Тюлькубасский РОП обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 4-летнюю дочь унесло течением реки «Арысь».

В тот вечер три несовершеннолетние девочки, родственницы, отправились на речку Арысь, протекающей возле села «Енбек».

По предварительным данным, одна из девочек решила перейти вброд через речку и по неосторожности упала с берега в воду, после чего её унесло течением.

В поисках девочки задействованы весь личный состав Тюлькубасского РОП, представители МЧС Тюлькубасского района и прокуратуры, добровольцы в количестве 30 человек.

В настоящее время проводится поиск и выясняются все обстоятельства.