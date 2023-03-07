88 кандидата от 6 партии борются за депутатский мандат областного маслихата

Предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты обещают быть интересными. Борьба идет не шуточная.

Напомним, выборы в этом году проходят по новой системе: по партийному списку и по одномандатным округам. В Туркестанскком областном маслихате 46 мест. По партийному списку за депутатский мандат борются 88 кандидатов. По трем округам за место мажилисмена борются 21 кандидата.

До выборов остаются считанные дни. В Туркестанской области действуют 941 избирательных участка. Из них 26 закрытых, 3 — по выборам в мажилис, 23 округа в маслихат области. В 1274 избирательных комиссиях работает свыше 8 тысяч человек. За депутатский мандат областного маслихата борются 88 кандидатов.

Ауелхан Тургымбеков, председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии:

«Туркестанский областной маслихат формируется из 46 депутатов. Из них 23 будут избраны по одномандатному округу, оставшиеся 23 по партийным спискам. Если на 18 февраля было зарегистрировано 103 кандидата, то сейчас борьбу ведут 88 кандидата».

По Туркестанской области в гонке участвуют кандидаты от 6 партии. По партийному списку от «Аманат» — 41 кандидата , партии «Ак жол»-15, Народной партии Казахстана-6 кандидатов, от партии «Ауыл» 10, 5 кандидатов от партии зеленых «Байтак» и 3 кандидата от партии «Республика»

Ауелхан Тургымбеков, председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии:

«По Туркестанской области в городской маслихат претендуют 165 канддата, Было зарегситровано 182. Ожидается жаркая борьба за место депутата в районные маслихаты. За 248 места будут бороться 912 кандидатов. На 18 февраля было зарегистрировано 978. В ходе агитационной работы некоторые кандидаты сами сняли свои кандидатуры, есть снятые с регистрации согласно статьи 89 Закона «О выборах», за расхождения в декларации».

Как видите, за депутатский мандат идет не шуточная борьба. В Туркестанской области право голоса имеют 1 168 658 человек.