Проект новой Конституции обсудили в акимате Туркестанской области

В акимате Туркестанской области прошло совещание, на котором подробно обсуждали проект новой Конституции. Встреча собрала акимов районов, руководителей различных управлений и территориальных органов, а также представителей общественных организаций, политических партий и молодежи.

В ходе обсуждения аким Туркестанской области подчеркнул значение проводимых реформ и их роль в дальнейшем развитии региона и страны в целом.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Конституционная реформа- это не просто изменения, а исторический шаг, определяющий будущее страны. Новый проект Конституции направлен на защиту прав и свобод граждан и укрепление принципов справедливости и верховенства закона. Принцип «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчётное Правительство» наполняется конкретным содержанием. Для обеспечения стабильности и преемственности системы управления вводится институт вице-президента, что позволит усилить ответственность и открытость в государственном управлении.

В ходе совещания отмечено, что новая редакция Основного закона обновляется более чем на 80 процентов и формируется с учетом предложений граждан, поступивших через цифровые государственные платформы. О ключевых идеологических изменениях и обновленной преамбуле Конституции рассказал член Конституционной комиссии.

Нуралы Абишов, председатель маслихата Туркестанской области:

«Преамбула Конституции полностью обновлена и представлена как важный шаг, укрепляющий национальную государственность и определяющий идеологический вектор страны. В ней закрепляются идея «Справедливого Казахстана», принципы «Закона и порядка», а также сохранение унитарного устройства и территориальной целостности. Усиливаются нормы, касающиеся защиты прав человека, независимости судебной власти и ценностей брака и семьи».

В рамках совещания подробно остановились на правовых нововведениях, направленных на усиление гарантий прав и свобод граждан, а также расширение участия населения в государственном управлении. Об основных правовых изменениях проекта новой Конституции рассказал представитель органов юстиции.

Нурлан Ербекешов, заместитель руководителя Департамента юстиции Туркестанской области:

«Проект новой Конституции состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей и охватывает все ключевые аспекты жизни страны. Усиливаются гарантии прав и свобод граждан, защита чести и достоинства человека закрепляется на конституционном уровне. Впервые чётко прописаны цифровые права и защита персональных данных, определены социальные права и ответственность государства. Главный принцип — государство должно служить человеку».

Окончательное решение по проекту новой Конституции будет принято на республиканском референдуме. Ожидается, что конституционная реформа придаст положительный импульс политико-правовому и общественному развитию страны.