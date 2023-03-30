Алихана Смаилова переизбрали премьером страны

Указом президента Алихан Смаилов назначен премьер-министром страны.

Его кандидатуру выдвинула партия Amanat, большинство депутатов проголосовали ЗА, Глава государства подчеркнул, что Алихан Смаилов самый достойный на этот пост кандидат.

«Алихан Асханович опытный специалист, трудолюбивый честный человек. Он хорошо знаком с поставленными перед правительством задачами. Ему можно доверить руководство новым правительством»,- сказал президент.

Напомним, выдвигать кандидатуру на этот пост может лишь партия Amanat. В обсуждении принимали участие руководители партии «Amanat», «Respublica», «Ауыл», Народная партия, «Ак жол» и Общенациональная социал-демократическая партия.