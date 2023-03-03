Энергетики доводят казахстанцев до инфаркта

Энергетики доводят казахстанцев до больничной койки. По словам кардиологов, все чаще к ним попадают пациенты с инфарктом после приема энергетических напитков.

Это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, чаще всего те, кто работает в ночную смену: охранники, таксисты, которые в погоне за работоспособностью и бодростью выпивают не один, а два, а то и три энергетика за раз.

«К нам попадают тахикардия, сильное сердцебиение, сильная нервозность. Эти пациенты находятся в отделении реанимации длительно. По ходу сбора анамнеза, истории и обследования мы выясняем, что они злоупотребляют разными энергетиками», — говорит Алмат Кодасбаев, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова.

Тем не менее, некоторые казахстанцы продолжают употреблять энергетические напитки ради приятного вкуса или для поддержания бодрости.

По словам специалистов, состав энергетиков до конца неизвестен, ведь на этикетке зачастую пишут не все. Но и те компоненты, которые известны, в избытке только вредят. Так, кроме сахарозы и глюкозы в энергетики добавляют кофеин, который в большом количестве вызывает учащение пульса, повышение давления, вредит сердечно-сосудистой и эндокринной системе. А избыток таурина вызывает усталость.

«Избыточное количество таурина приведет к усталости организма, так как организм получает повышенную дозу и в два раза больше тратит энергию. Избыточное количество энергетиков, кроме сердечно сосудистой системы, он вреден для центральной нервной системы и может привести к инфаркту или инсульту», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

Специалисты говорят, энергетики не страшны только тем, кто ими не злоупотребляет, а выпивает раз в несколько месяцев. И советуют не пить их вообще или заменить на чашечку кофе в день. А для поддержания здоровья заниматься спортом и правильно питаться.