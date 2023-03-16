Грудничка в Шымкенте вытащили из состояния клинической смерти

Инцидент произошел в больнице N2 г. Шымкент. Испуганная мама с ребенком в руках ворвалась в реанимацию, умоляя спасти свое чадо, передает OTYRAR.

Как выяснилось ребенок поперхнулся грудным молоком. Оно попало в легкие младенца, что и вызвало клиническую смерть.

В это время анестезиолог-реаниматолог Асхат Жакибаев провел ребенку санацию полости рта, пальцами помассировал сердце малыша и подключил его легкие к аппарату искусственного дыхания с помощью интубационной трубки.

В результате успешной реанимации, которую оказал врач с 18-летним стажем, у ребенка восстановилось дыхание и в течение нескольких минут начало биться сердце.

Асхат Жакибаев показал свой профессионализм, вернув грудничка с того света. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Проведя три дня под наблюдением врачей, его выписали домой.