Как и куда подать жалобу на госслужащих в Шымкенте

Куда идти и как подать жалобу, если стал свидетелем непристойного и даже грубого поведения чиновников? Можно ли госслужащим посещать ночные развлекательные заведения без опаски на слив в социальных сетях?

Об этом и не только рассказал уполномоченный по этике Аппарата акима г. Шымкента в прямом эфире программы «Народ и власть» на телеканале OTYRAR.

В первую очередь Муратжан Акишев поделился хорошей новостью. С января месяца на чиновников мегаполиса не поступило ни единой жалобы, пока все тихо, чего не скажешь о прошлогодней ситуации.

При этом, в аппарате акима пояснили, может жалобы и есть, только вот заявления жители не писали в их ведомство.

«В прошлом году были жалобы, мы рассмотрели и приняли соответствующие меры, а в этом году не было. Зачастую жаловались на грубый ответ или то, что сотрудники акимата не могли дать конкретный ответ»,- сказал Муратжан Акишев, уполномоченный по этике Аппарата акима г. Шымкента.

По словам Муратжана Акишева, концепция «слышащего государства» стала одним из значимых элементов политики Токаева. А потому госслужащим, как главным фигурантам построения Нового Казахстана, просто необходимо учиться слышать каждого из нас.

Мы поинтересовались, могут ли, чиновники не скрываясь посещать увеселительные заведения, кафе и рестораны. Спикер ответил уверенно.

«Да, могут. Они тоже люди ведь. Прямого запрета на посещение таких заведений законодательством не установлено. Есть требование по соблюдению этических стандартов: как на работе, так и во внеслужебное время. Независимо от того, где госслужащий находится, эти требования распространяются. Раньше была такая норма, когда гос. служащим не желательно было посещать такие места. Главное чтобы вел себя он культурно», — сказал Муратжан Акишев, уполномоченный по этике Аппарата акима г. Шымкента.

Понятно, что жалобы у жителей могут быть, только вот мало кто знает, что все жалобы на гос. служащих если таковые имеются, нужно регистрировать на бумаге, то есть писать заявление. Для этого нужно обратиться в акимат г. Шымкента, написать свое обращение и передать в аппарат акимата. А далее проследить за исполнением.