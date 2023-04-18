Педиатра вызывали? Детский врач ответит на вопросы в прямом эфире

В Казахстане наблюдается вспышка кори. Грипп в этом году не щадил никого. Отголоски коронавируса дают о себе знать. С каждым годом детей-аллергиков становится больше.

Вопросы детских болезней нарастает как снежный ком. Как укреплять иммунитет ребенка и какие анализы могут выявить реальный иммунодефицит? Высокая температура норма или критический случай? Как распознать пневмонию и что делать с сухим кашлем? Онкозаболевания детей, как распознать первые красные флажки?

На эти и многие другие вопросы в прямом эфире телеканала ответит Бекзат Керимбаева, врач педиатр ГКБ и по совместительству на сегодня спикер программы Народ и Власть.

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