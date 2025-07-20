50 госслужащих в Шымкенте рискуют лишиться должностей из-за ставок

В Шымкенте 50 государственных служащих могут лишиться работы из-за участия в азартных играх. По поручению городской прокуратуры проведён анализ в местных исполнительных органах. Выяснилось, что за последний год ряд чиновников активно делали ставки — общая сумма переводов в букмекерские конторы превысила 400 миллионов тенге.

Увлечение азартными играми среди госслужащих — не просто личное дело. Это прямое нарушение антикоррупционного законодательства и этического кодекса.

В 2024 году в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий чиновникам участие в любых формах азартных игр, включая онлайн-ставки. Тем не менее, 50 работников шымкентских госструктур проигнорировали запрет.

Бегжан Кулатаев, заместитель начальника управления городской прокуратуры Шымкента: «Прокуратура провела анализ среди сотрудников местных исполнительных органов. Установлено, что 161 человек делал ставки через онлайн-платформу Olimpbet. Из них 50 — уже после вступления в силу нового закона. Общая сумма ставок составила 443 миллиона тенге».

Попытка сорвать крупный куш может обернуться потерей работы. Прокуратура внесла акт надзора, а действия чиновников теперь рассматриваются дисциплинарными комиссиями. Закон чётко определяет меру наказания.

Бегжан Кулатаев, заместитель начальника управления городской прокуратуры Шымкента: «Согласно новым антикоррупционным нормам, участие в азартных играх через Интернет является основанием для расторжения трудового договора. Это решение подлежит регистрации в органах правовой статистики и может повлечь другие дисциплинарные меры».

С начала 2024 года, по данным прокуратуры, 161 сотрудник госорганов Шымкента потратил на онлайн-ставки 757 миллионов тенге. Сумма вызывает вопросы, особенно если учитывать официальные доходы этих людей. Откуда у чиновников такие средства — пока неясно. А смогут ли они справиться с зависимостью — вопрос открытый.

Напомним, граждане Казахстана могут ограничить себе доступ к азартным играм и ставкам сроком до 10 лет через мобильное приложение eGov Mobile.