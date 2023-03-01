Кондукторов заменят контролеры с 1 марта

В офисе Tolem сегодня ажиотаж. С первого марта в Шымкенте на маршруты выйдут контролеры, основной задачей которых будет выявлять безбилетников.

У контролеров будет специальная форма — красного цвета. Желающих трудоустроиться много, в их числе и бывшие кондукторы.

Асылбек Мейирбекулы контролер:

«Я новый сотрудник в отделе контроля. До этого я не работал кондуктором, хотел поменять свою работу, было интересно. Нам сегодня все объяснили. У нас в телефоне есть специальное приложение. Через него мы будем проверять оплатил проезд пассажир или нет. Если человек не заплатил, мы его оштрафуем. В каждом микрорайоне Шымкента будут работать по 7-8 контролеров».

Работу общественного транспорта без кондуктора в Шымкенте вводили поэтапно. К полной отмене готовились полгода. Предполагается, что пассажиры обладают достаточной самодисциплиной, чтобы расплатиться за поездку с помощью валидатора.

К тому же это позволит сократить конфликтные ситуации между пассажирами и кондукторами, которые нередко становятся участниками скандалов из-за злоупотреблений полномочиями.

Наурыз Сугиралиев руководитель отдела управления ПТ и АД г.Шымкента:

«Со стороны жителей было много жалоб на работу кондукторов, поэтому было принято такое решение. Пассажирам теперь придется только платить за проезд. Tolem будет работать в прежнем режиме. Некоторые кондукторы сейчас устраиваются контролёрами. Раньше у нас было больше тысячи кондукторов, сейчас на работу принимаем примерно 150 контролеров. Оставшиеся без работы кондукторы могут трудоустроиться через центр занятости»

Ерлан Нурланулы руководитель контрольно-ревизионной службы г.Шымкента:

«Мы еще в резерве держим 80 человек. Главная наша цель — проверять у пассажиров оплату проезда. Штраф за неоплаченный проезд составит два МРП, это примерно 7000 тысяч тенге. Также мы будем контролировать водителей на выдачу чеков. Раньше на кондукторов было много жалоб, что они некультурно себя ведут».

Оплатить проезд можно четырьмя способами: картой толем, QR-кодом, СМС и наличными. Транспортники призывают пассажиров входить в автобус через переднюю дверь, оплатив проезд. А покидать салон через средние и задние двери.