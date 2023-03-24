Массовое отравление школьников в Шымкенте: появились подробности

Подробности массового отравления детей-олимпиадников раскрыли в горздраве Шымкента. По данным врачей, 15 школьников, приехавшие в мегаполис на республиканскую олимпиаду, были госпитализированы 22 и 23 марта.

У 14 из них пищевое отравление, 1 учащийся попал в больницу с симптомами ветряной оспы тяжелой степени. На момент поступления врачи зафиксировали у них диарею, тошноту, головокружение и высокую температуру.

Общепит в трех общежитиях, где питались олимпиадники, обслуживался одним поставщиком. Пробы еды отправили на экспертизу. Санэпидемиологи опубликуют результат в понедельник

Есть мнения, что организаторы не причем и дети могли отравиться в других местах: в поезде или при покупке перекуса в магазине или кафе. Сами дети отмечают, что у некоторых появились боли в животе сразу по приезду.

Сейчас их состояние медики оценивают как удовлетворительное, их планируют выписать через день.

Инна Глазебная, руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения г. Шымкента:

«Всем детям незамедлительно оказана медицинская помощь. На сегодня состояние детей удовлетворительное, температура у всех нормализовалась. Жалобы дети уже не предъявляют. По словам детей, они употребляли и бургер, и суши, и салаты, и супы, и шоколадки. То есть абсолютное разнообразие продуктов. Питались они и в Шымкенте, и в поезде. Олимпиада начиналась 20-го числа, то есть 19-го дети уже приехали».

Школьники приехали участвовать в олимпиаде по естественно-математическим направлениям. По поручению министра просвещения на месте развернули оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятию соответствующих мер. В составе представители министерства, управления здравоохранения, образования, СЭС Шымкента.

Гаждембек Турсунов, директор республиканского научно-практического центра «Дарын»:

«Дети здесь ни в чем не виноваты. Ситуацию мы решаем в пользу ребенка. Отравившиеся дети успели поучаствовать на первом туре олимпиады. Итоги первого тура уже вышли. Олимпиада продолжается. В ней принимают участие около 900 детей в общем и 45 жюри. Какое место займут дети которые отравились, будет решать жюри по окончанию олимпиады. У отравившихся детей есть возможность получить 3 место. Сейчас проходит проверка, все люди, которые хоть как-то причастны к этой ситуации будут наказаны».

Тем не менее формат проведения республиканской олимпиады изменили. Торжественной церемонии закрытия олимпиады не будет, награждение состоится в местах проживания детей. Также олимпиаду по общественно-гуманитарному направлению перенесут из Шымкента в регионы.