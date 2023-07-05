Стафилококк и сальмонеллез обнаружили у работников кафе

Новые подробности массового отравления в Кентау раскрыли санврачи.

Первые итоги расследования показали, что в жареной курице, которым кормили в кафе Ризык Рауаны был возбудитель сальмонеллеза. Опасные для жизни бактерии обнаружили и в организме сотрудников кафе быстрого питания. Шести работникам диагностировали стафилококк, все они обслуживали отравившихся людей. За ними сейчас наблюдают врачи. Расследование продолжается.

Нурбек Нышанов, руководитель ДСЭК Туркестанской области:

«Из 37 проб пищи, взятых на лабораторное исследование, положительный результат выявлен у 16. Среди продуктов, взятых в очаге согласно пробам микробиологического исследования, в продукции чикен был обнаружен сальмонеллез. Кроме того, из 6 работников, оказывающих услуги в данном месте питания, а именно, у повара, помощника повара, официанта, тех. персонала, кассира, сотрудника службы доставки выявлен стафилококк, у двух сотрудников, а имено сотрудника, который готовил салаты и работник столовой обнаружены возбудители сальмонеллы».

Инфекционные больницы Кентау и Туркестана начали переполняться пациентами с одинаковыми симптомами 27 июня. После перекуса в кафе Ризык Рауаны на больничных койках оказались 100 человек. Большинство пациентов — несовершеннолетние. Среди тех, кому понадобилась срочная госпитализация и трое беременных женщин. Большинство пострадавших уже выписали. Однако они все еще находятся под присмотром врачей.

Нурбек Нышанов, руководитель ДСЭК Туркестанской области:

«Последний пациент был зарегистрирован 30 июня. 67 пациентов, госпитализированных в центральную городскую больницу Кентау, полностью выздоровели. Из 8 пациентов туркестанской центральной городской больницы 6 выписаны домой, 2 пациента продолжают лечение. Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области и Кентауского городского управления продолжают проверку соответствующие мероприятия в очаге, где произошло пищевое отравление».

Отравление сейчас расследуют правоохранители, сотрудники антикора и департамента экономических расследований Туркестанской области. По делу назначен процессуальный прокурор. Ведется досудебное расследование. Полицейские завели дело по статье «Нарушение правил санитарных норм».

К слову, это не первое отравление в этом кафе быстрого питания. Осенью прошлого года в больницы города госпитализировали 168 человек. Они также заказывали еду в кафе Ризык Рауаны. После выяснилось, что у владельца заведения не оказалось соответствующих документов, а у поваров и официантов — справок о прохождении медосмотра. В итоге, предпринимателя оштрафовали на 700 тысяч тенге. А дело прекратили, в связи с примирением сторон.