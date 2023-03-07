О слабой безопасности в школах говорил премьер министр

Родители должны быть уверены, что их дети находятся в безопасности. Об этом заявил премьер-министр в ходе заседания правительства.

По словам Алихана Смаилова большинство школ в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной. Глава правительства потребовал ужесточить требования к оснащению учебных заведений, увеличить тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, а также подключить школы к отделениям полиции и обеспечить лицензированной охраной. Поручения премьер-министра акиматы регионов должны выполнить до 1 апреля текущего года.

Алихан Смаилов премьер-министр РК:

«Мониторинг соблюдения требований безопасности в организациях образования должен быть постоянным. В то же время в регионах пока сохраняется ряд проблем. Даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим. В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей».

Помимо этого Алихан Смаилов отметил, что школьников нужно обеспечить электронными учебниками, которые должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. По словам премьер-министра учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете. Было также поручено увеличить скорость интернета в школах Казахстана.

Алихан Смаилов премьер-министр РК:

«Учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий. В целях сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села, в первую очередь, нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокомплектных удаленных школах. Министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса».

В свою очередь министр просвещения заявил, что на данный момент оцифрована большая часть школьных учебников. Книги прошли госэкспертизы и включены в перечень.