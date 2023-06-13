Гранты и 7 млн. Какую помощь окажут семьям погибших лесников

Премьер-министр Алихан Смаилов провел оперативное совещание по вопросам ликвидации крупного природного пожара в области Абай и оказания необходимых мер поддержки пострадавшим семьям.

По итогу совещания стало известно, что семьям погибших лесников заплатят по 7 млн тенге, плюс к этому по 2 млн тенге каждому несовершеннолетнему ребенку из средств фонда «Қазақстан халқына».

Также создали отдельный фонд, который будет оказывать помощь пострадавшим.

К тому же студентов из пострадавших от пожара семей готовы принять 40 казахстанских вузов, предоставить гранты на обучение и места в общежитиях. При этом для студентов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

К слову, тушение пожара в регионе продолжается. Жители делятся страшными кадрами приближающегося огня. Задействовано 1530 человек, 320 единиц техники и 14 вертолетов.