Число детей с особыми потребностями в Шымкенте стремительно растёт

Всё больше детей в Шымкенте нуждаются в специальной поддержке. За последние три года число таких школьников выросло почти на две тысячи: с 10 580 в 2022 году до 12 075 в 2024. Эти цифры говорят сами за себя.

Власти признают — действующая система Психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) не справляется с нагрузкой. В планах — её полная перезагрузка.

Сарсен куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «По нормам минпросвещения, на каждые 50 тысяч детей должна приходиться одна ПМК и одна ПМПК. Но для Шымкента этот подход неэффективен. Создавать десятки отдельных юрлиц, набирать руководителей, юристов — дорого и нецелесообразно. Мы запускаем пилот: один центр с единым управлением, но с расширенной командой специалистов. Все функции останутся, а структура станет проще и эффективнее».

Но реформы нужны не только в организационной части. Куранбек указывает на критические сбои в диагностике. Несмотря на то, что ранняя помощь — залог успешной коррекции, комиссии начинают работать с детьми только с трёх лет, что противоречит законодательству.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «В ПМПК работают 12 человек, включая заведующего. На одного ребёнка нужно минимум 30-60 минут. Но как два-три сотрудника могут принять 35 детей за день? Это физически невозможно. Более того, когда мы проверяли комиссии, заведующих на месте не было. Я посетил 5 из 6 ПМК. Не только заведующих не было, но и не все специалисты присутствовали. Как два человека могут вынести заключение по ребенку?! А если родители, несогласные с заключением, подают в суд — кто должен отвечать?».

Заместитель акима открыто усомнился в достоверности выданных заключений. По его словам, комиссия в её нынешнем виде не справляется ни с нагрузкой, ни с качеством.

Помимо системы ПМПК, на брифинге затронули ещё одну важную тему — безопасность детей в школах и детсадах. Сегодня в охране нередко работают люди пенсионного возраста, которые не соответствуют ни по физической подготовке, ни по уровню квалификации.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Охрана учреждений образования осуществляется через конкурс и госзакупки. Требования есть, но на деле — их обходят. В прошлом году охранники жаловались на низкую зарплату — 250 тысяч тенге. Мы увеличили выплаты, чтобы привлечь более подготовленных специалистов. Теперь ждём результата».

Куранбек подчеркнул: безопасность детей — приоритет. Деньги должны идти не на формальные тендеры и бумажные отчёты, а на реальную защиту — и в школах, и в системе ПМПК.