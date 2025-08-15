В медицинских организациях Шымкента открылись полицейские посты

В Шымкенте начали работать полицейские посты в шести медицинских учреждениях. Это совместная инициатива Управления здравоохранения и Департамента полиции города.

Посты открыты в следующих больницах: Клиническая больница №1, городские больницы №2 и №3, Перинатальный центр, Городской родильный дом и Детская больница.

Открытие полицейских постов — это ответ на участившиеся случаи нападений на медицинских работников. Эта мера направлена на усиление безопасности как персонала, так и пациентов, а также на оперативное реагирование на любые инциденты и предотвращение конфликтов. Это решение соответствует поручению Главы государства о ужесточении наказания за насилие в отношении медработников при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Кроме того, Управление здравоохранения Шымкента направило в Департамент полиции города письмо с просьбой установить круглосуточное дежурство и взять под контроль Городскую инфекционную больницу, Центр гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева и поликлинику «Хадиша».

Эти действия подчёркивают серьёзность проблемы и стремление властей обеспечить безопасные условия труда для врачей и медсестёр, а также защитить всех, кто находится в больницах. Это важный шаг к укреплению порядка и доверия в системе здравоохранения.