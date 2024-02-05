Правительство Казахстана ушло в отставку

-
Тина Кудайберген
-
0
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Фото пресс-службы Акорды

Указ Президента появился на сайте Акорды. Обязанности премьер-министра временно перешли Роману Скляру.

Так, в указе Главы государства сказано:

1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.

3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Новости партнеров

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА