Депутаты критикуют работу «Жасыл Даму» и предлагают комплексную проверку

В Мажилисе депутаты подняли ряд резонансных тем, волнующих общество. Одним из самых острых выступлений стало заявление депутата Екатерины Смышляевой, которая подвергла критике работу АО «Жасыл Даму» — организации, пришедшей на смену печально известному «Оператору РОП».

По её словам, у общественности складывается впечатление, что компания с огромным рвением хочет потратить скопившиеся на её счетах 400 миллиардов тенге от утильсбора, но при этом не имеет четкого плана, как это сделать эффективно.

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК: «При этом из 94 запланированных по стране проектов мусорных полигонов профинансировано только 6, не запущенные мусороперерабатывающие заводы пополнили галерею памятников коррупции, а новые проекты не начаты».

Несмотря на то, что утильсбор был задуман как механизм развития экологической промышленности и защиты автопрома, результаты за десятилетие остаются удручающими. Перерабатывается лишь 26% бытовых отходов, да и то — только на уровне сортировки. А из одного миллиарда тонн промышленных отходов перерабатывается всего 11%.

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК: «Мы провели анализ информации, предоставленной министерством экологии по деятельности этого акционерного общества. Не хотелось бы, конечно, выносить сор из избы. Тем более, что нести его особо некуда. Но итоги нового подхода неутешительны. На счетах «Жасыл Даму» накопилось 406 млрд тенге, половина этой суммы досталась компании от «Оператора РОП» в 2023 году, а вторая половина заработана «непосильным трудом».

Депутат предложила провести комплексную проверку деятельности компании, в том числе ревизию административных расходов, которые уже достигают 4 млрд тенге в год.

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК: «В последнее время регулятор очень хочет потратить деньги, но не знает – как. Об этом свидетельствуют идеи регулятора о субсидировании тарифов на мусор до размера предельного, рост бюджетов на исследовательскую работу и прочие квазиинициативы. При этом, ничего общего с промышленной переработкой они опять не имеют».

Также в повестке Мажилиса — оборот промышленной конопли. Депутаты обеспокоены, не приведёт ли её выращивание к появлению нового дешёвого наркотика. В МВД уверяют: промышленная конопля содержит крайне низкий уровень дурманящего вещества.

Санжар Адилов, заместитель министра внутренних дел: «Надо четко разграничить: промышленная конопля содержит крайне низкое количество опьяняющего вещества — тетрагидроканнабинола».

Затронули и вопросы безопасности в образовательных учреждениях. Депутат Ирина Смирнова раскритиковала существующие подходы, отметив, что школы охраняются только на главных входах, при этом остаются незащищёнными окна и дополнительные выходы. В результате, система безопасности, уверена Смирнова, выглядит так, будто учебные заведения охраняют себя сами.

Завершила повестку проблема аграрного сектора. Депутат Юлия Кучинская указала, что государство задолжало аграриям более 250 млрд тенге по различным субсидиям. Фермеры вынуждены брать кредиты под 24% годовых вместо обещанных 6%, что ставит многие хозяйства на грань банкротства.

Юлия Кучинская, депутат Мажилиса Парламента РК: «Несмотря на увеличение объема льготного кредитования, государство не выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства. Субсидии на покупку техники и лизинг, а также на удешевление процентных ставок по кредитам так и не были выплачены аграриям в полном объеме. Вместо обещанных 6% годовых они вынуждены выплачивать до 24%. Это непосильная нагрузка для большинства агроформирований».

В связи с этим депутаты предложили установить чёткие сроки выплаты субсидий и предусмотреть отсрочки по кредитам до полного погашения задолженности государством.