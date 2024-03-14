В Шымкенте встретили обладателей путевок на Олимпийские игры

Боксеры из Шымкента и Туркестанской области получили лицензию на предстоящую олимпиаду.

Мастера кожаных перчаток, с гордо поднятым флагом нашей страны, вернулись домой. Родные, тренеры и фанаты спорта, встретили их бурными аплодисментами. Гордость мегополиса Махмуд Сабырхан стал победителем лицензионного турнира. Он одолел соперника с явным преимуществом. Говорит, влюбился в этот бой на все 100%.

«Если бы я упустил эту лицензию, упустил этот шанс, я бы остался без Олимпиады. Поэтому я шел на ринг только с одной целью — победить. Теперь планирую, повторить эту победу на Олимпиаде и принести стране олимпийское золото», — говорит Махмуд Сабырхан, чемпион мира по боксу.

Чемпион из Туркестанской области Сакен Бибосынов, в весовой категории 51 кг, также получил путевку на главные игры четырехлетия. Говорит, борьба за путевки на Олимпиаду развязалась нешуточная.

«Все хотели выиграть, это был шанс попасть на Олимпиаду. Я провел 4 боя и все выиграл. Теперь хочу, чтобы наш гимн прозвучал на Олимпиаде», — говорит Сакен Бибосынов, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио.

В лицензионном турнире в Италии приняли участие больше 600 спортсменов из 113 стран мира. Сборная Казахстана завоевала 5 путевок.

«Каждый бой был захватывающим и напряженным, были спортсмены со всех континентов. Благодаря хорошей подготовке, наши спортсмены сделали все возможное и оправдали ожидания», — говорит Мырзагали Айтжанов, главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу.

Пока у шымкентских спортсменов две путевки на Олимпийские игры, одна из них по боксу, вторую завоевал стрелок. Впереди немало лицензионных турниров.

В управлении спорта мегаполиса надеются, что спортсмены завоют еще как минимум 8 путевок на главные игры четырехлетия.