Почему раньше запрещали праздновать Наурыз рассказали шымкентцы

Накануне праздника РАБАТ собрал воспоминания горожан о том, как они впервые праздновали Наурыз, как «узнавали» про него, что в итоге является обязательным в этом народном торжестве.
И зачем его запрещали?!
«Помню, как в советское время в аулах и кишлаках пусть робко, что называется втихаря, но отмечали приход весны – Наурыз. Запрет праздника объяснялся тем, что он, мол, религиозный. В стране атеистов праздновать его было непозволительно.
К счастью, вся эта лишняя идеологическая и надуманная шелуха отпала сама собой. Теперь-то мы знаем, что Наурыз мейрамы – это праздник весеннего обновления, он возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности.
Согласно восточному календарю Наурыз – начало нового года, не случайно он совпадает с днем весеннего равноденствия. Это встреча Нового года. Мы также готовимся к празднику: приводим в порядок свои дома, подворья, палисадники. Где погода позволяет, в честь праздника сажаем деревья и цветы. Не знаю, суеверие это или нет, но считается, что если Наурыз входит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неудачи и невзгоды обходят его стороной.
У праздника есть свое ритуальное блюдо – наурыз коже. Оно должно состоять из семи ингредиентов, символизирующих семь элементов жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, рост и божественную защиту.
В Наурыз каждый должен посетить семь домов и пригласить семь гостей. Вот что я точно знаю про Наурыз.
Главное – встретить праздник с добром, в прекрасном настроении, приветливо и за щедро накрытым дастарханом. Мы в нашей семье встречаем Наурыз в кругу родных и друзей»,— считает жительница Шымкента Мейрамкуль Жанбыр.
Мы были молоды и все успевали!
«В то время, когда администрацию Шымкента возглавлял Амалбек Козыбакович Тшанов (1991-1993 гг.), на Наурыз в горакимате начали проводить конкурс на знание традиций своего народа. Я, Гульназ Данияровна Шадманова, и моя подруга Еркежан Мамытбековна Сматлаева всегда принимали участие в этом конкурсе и на протяжении трех лет занимали почетное первое место.
А готовили мы национальные блюда казахской кухни: наурыз коже, бауырсаки, шелпеки и каттаму. Мы наглядно показывали молодежи неотъемлемые атрибуты казахской кухни и способы приготовления любимых блюд. Этот конкурс проводился между госслужащими, работавшими в отделах и управлениях акимата города.
Да, мы были молодыми, поэтому успевали и работать, и участвовать в общественной жизни города. И учили молодежь бережно относиться к народному наследию»,-делится Гульназ Шадманова.
Здоровья, мира и добра!
«Уважаемые земляки, шымкентцы!
С большим волнением поздравляю всех жителей со всенародным праздником Наурыз!
Желаю каждому из вас здоровья, прекрасного весеннего настроения, ясного синего неба над головой, семейного благополучия, тепла, уюта в домах и всех земных благ!
Это сейчас Наурыз приобрел всенародный размах, а после длительного забвения этот народный праздник восстанавливался, причем иногда непросто.
…Конец 80-х. Помню первые организационные мероприятия по возрождению праздника. Я тогда работал первым секретарем Энбекшинского райкома партии и, конечно, отвечал за организацию данного мероприятия в районе.
Проводили мы его в микрорайоне «Восток» на базе средней школы №25, помогал нам коллектив СШ №28. Все вроде бы предусмотрели, тем более что присутствовать должен был первый руководитель области в ту бытность Сергей Александрович Терещенко. Нарядили школьников в национальные костюмы, установили юрты, подготовили праздничные мероприятия – выставки, концертную программу. Все готово, ждем начала, но тут вмешалась погода. Неожиданно пошел снег, а наши дети стоят практически в летних нарядах. Мы испугались за их здоровье: ведь в момент могут простыть!
А в то время ответственность была очень высокой. Допустить групповое заболевание детей практически означало 100% лишиться партбилета и должности. Та же ситуация была и на городском мероприятии на лестницах дендропарка. Но все обошлось, дети не заболели.
Ну а Наурыз с тех пор пошел широкой поступью по любимому Казахстану. Да, иногда с капризами погоды, но всегда празднично, с размахом.
В добрый путь, Наурыз! В добрый путь, народный праздник!»-говорит Валерий Жерельев, генеральный директор ПСО «Шымкентжилстрой».