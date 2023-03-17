Почему раньше запрещали праздновать Наурыз рассказали шымкентцы

«Помню, как в советское время в аулах и кишлаках пусть робко, что называется втихаря, но отмечали приход весны – Наурыз. Запрет праздника объяснялся тем, что он, мол, религиозный. В стране атеистов праздновать его было непозволительно.

К счастью, вся эта лишняя идеологическая и надуманная шелуха отпала сама собой. Теперь-то мы знаем, что Наурыз мейрамы – это праздник весеннего обновления, он возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности.

Согласно восточному календарю Наурыз – начало нового года, не случайно он совпадает с днем весеннего равноденствия. Это встреча Нового года. Мы также готовимся к празднику: приводим в порядок свои дома, подворья, палисадники. Где погода позволяет, в честь праздника сажаем деревья и цветы. Не знаю, суеверие это или нет, но считается, что если Наурыз входит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неудачи и невзгоды обходят его стороной.

У праздника есть свое ритуальное блюдо – наурыз коже. Оно должно состоять из семи ингредиентов, символизирующих семь элементов жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, рост и божественную защиту.

В Наурыз каждый должен посетить семь домов и пригласить семь гостей. Вот что я точно знаю про Наурыз.

Главное – встретить праздник с добром, в прекрасном настроении, приветливо и за щедро накрытым дастарханом. Мы в нашей семье встречаем Наурыз в кругу родных и друзей»,— считает жительница Шымкента Мейрамкуль Жанбыр.