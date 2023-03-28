Владимир Путин наградил жителя Шымкента

Президент России Владимир Путин наградил пятерых казахстанцев медалью Пушкина. Среди них есть и коренной житель Шымкента Игорь Вербицкий, передает OTYRAR.

Об этом говорится в указе главы Российской Федерации.

«Медаль Пушкина присвоена за плодотворную деятельность по сближению и обогащению культур наций и народностей», — говорится в Указе.

Итак, награждены:

1. директор Шымкентского русского драмтеатра Игорь Вербицкий;

2. директор театра оперы и балета «Астана Опера» Галым Ахмедьяров,

3. председатель общественно-культурного центра «Славяне» Галина Щербакова,

4. артистка театра для детей и юношества Казахстана имени Н. Сац Валерия Крымская

5. ректор ЕНУ имени Л. Гумилева Ерлан Сыдыков.

Медалью Пушкина могут быть награждены граждане иностранных государств за большой вклад в развитие и укрепление культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за активную работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.

Медаль Пушкина изготовлена из серебра, имеет круглую форму диаметром 32 мм. Это почетная награда для представителей творческой интеллигенции и преподавателям вузов за достижения в области гуманитарных наук.