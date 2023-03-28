Владимир Путин наградил жителя Шымкента

Президент России Владимир Путин наградил пятерых казахстанцев медалью Пушкина. Среди них есть и коренной житель Шымкента Игорь Вербицкий, передает OTYRAR.
Об этом говорится в указе главы Российской Федерации.
«Медаль Пушкина присвоена за плодотворную деятельность по сближению и обогащению культур наций и народностей», — говорится в Указе.
Итак, награждены:
1. директор Шымкентского русского драмтеатра Игорь Вербицкий;
2. директор театра оперы и балета «Астана Опера» Галым Ахмедьяров,
3. председатель общественно-культурного центра «Славяне» Галина Щербакова,
4. артистка театра для детей и юношества Казахстана имени Н. Сац Валерия Крымская
5. ректор ЕНУ имени Л. Гумилева Ерлан Сыдыков.
Медалью Пушкина могут быть награждены граждане иностранных государств за большой вклад в развитие и укрепление культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за активную работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.
Медаль Пушкина изготовлена из серебра, имеет круглую форму диаметром 32 мм. Это почетная награда для представителей творческой интеллигенции и преподавателям вузов за достижения в области гуманитарных наук.