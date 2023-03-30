Топ — 5 финансовых ошибок, которые чаще совершает молодежь

Переход из беззаботного мира детства ко взрослой жизни не всегда проходит у молодых людей безболезненно, особенно в финансовом плане.

Юношеский максимализм, желание получить все и сразу часто приводят к одинаковым финансовым ошибкам. О них подробнее рассказали в департаменте защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

1. Нерациональное планирование бюджета

Чем младше поколение, тем меньше они думают о том, как сэкономить или отложить деньги. Молодые люди могут потратить стипендию или зарплату за несколько дней, а остальные дни до конца месяца сводить концы с концами. В этом зачастую виновато нерациональное финансовое планирование. Поэтому представителям молодежи, особенно студентам, первым делом нужно научится контролировать свои расходы.

Совет: Распределите свой доход (стипендию, средства, выделяемые родителями, заработную плату и др.) на обязательные и второстепенные затраты. Посчитайте, сколько у вас остается денег после обязательных затрат, к ним относятся расходы на продовольствие, коммунальные услуги, интернет- и мобильную связь, транспортные расходы. Остаток средств распределите на ежедневные расходы . Контроль над своими личными финансами – первый шаг к успешному накоплению, рациональным тратам и обеспеченной жизни.

2. Тратить больше, чем зарабатывать

Современная молодежь является активным потребителем товаров и услуг. Агрессивная реклама, различные маркетинговые уловки, пропаганда красивой жизни в социальных сетях – все это подталкивает молодых людей «быть в тренде» и приобретать новейшие модели гаджетов, брендовые вещи, проводить время в популярных заведениях. И нехватку денег часто молодые люди компенсируют тем, что «живут взаймы», то есть оформляют потребительские кредиты.

Однако быть успешным или производить впечатление успешного – вовсе не одно и то же. Иллюзия успеха в итоге может любого загнать в «кредитную кабалу».

Совет: Надо помнить одну простую истину: кредит – это жизнь за счет будущего! Прежде чем оформлять заем, подумайте, действительно ли он вам нужен, и готовы ли вы возложить на себя серьезные финансовые обязательства. Старайтесь воздержаться от дополнительного бремени на личный бюджет. Не видитесь на заманчивую рекламу. И ни в коем случае не стоит брать новый кредит для погашения «старого», тем более если его условия ненамного лучше.

3. Отсутствие «резервного фонда»

Молодым людям кажется, что вся жизнь впереди, и совсем не хочется задумываться о финансовой подушке безопасности. Однако если смолоду начать формировать личный резервный фонд, то в будущем можно защитить себя от непредвиденных финансовых трудностей. Личный резервный фонд – это определенная сумма денежных средств, которая должна состоять минимум из 6-ти месячных расходов, а еще лучше из годового бюджета.

Совет: Один из самых эффективных способов накопления – это открытие банковского вклада. Если вы в свои 20 лет, к примеру, начнете откладывать ежемесячно хотя бы 10% от всех своих доходов, то к определенному периоду сможете сформировать подушку безопасности.

Если вы хотите принять участие в обучающих мероприятиях по финансовой грамотности в качестве слушателей, то можете обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка посредством call-центра по номеру «1459», или через мобильное приложение «Fingramota Online». Обучающие мероприятия Агентства проводятся на бесплатной основе.