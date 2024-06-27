Новый центр для молодежи открылся в Туркестане

В городе Туркестане введено в эксплуатацию новое здание «Молодежного центра».

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители власти, а также молодежь города.

В Туркестане распахнул двери городской молодежный центр. В нем созданы все условия для повышения знаний молодежи, здорового образа жизни и творчества.

Куандык Балдырган, жительница г. Туркестана:

«Это еще одно место, где мы молодежь будет собираться. Это здорово. Спасибо руководству области и правителству за поддержку. И мы в свою очередь постараемся оправдать доверие старших».

Поздравить туркестанскую молодежь и вручить им ключи от их нового общего дома приехали глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды и аким Туркестана Нурбол Турашбеков.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Туркестанская область — регион с высоким демографическим ростом. Из них численность молодежи в возрасте 14-35 лет превышает 663 тысячи человек, что составляет 30% от численности населения. В самом городе Туркестане сегодня проживает около 72 тысяч молодых людей. Это большая демографическая группа и человеческий капитал. В этом году Туркестанской области исполняется 6 лет. За это короткое время в городе Туркестане были построены различные культурные и спортивные объекты с целью создания благоприятных условий для молодежи. Один из них — «здание Молодежного ресурсного центра» города Туркестан. Сегодня мы собрались на церемонии его открытия. Уверен, что это здание послужит центром, вдохновляющим и объединяющим туркестанскую молодежь, служащую стране. Пусть здание молодежи станет счастливым и инициативным центром».

Молодежный центр был построен за счет средств местного бюджета, в кратчайшие сроки и сегодня радует своей многофункциональностью и архитектурным решением. Молодые люди могут заниматься спортом и творчеством. Также есть специальная зона отдыха. Площадь для занятий стрит-воркаутом, комната электронной библиотеки, кружки, небольшой спортзал и многофункциональный зал. Специально для волонтеров предусмотрен большой зал и кинотеатр. А рядом с центром идет строительство амфитеатра.

Алия Базарбай, руководитель молодежного ресурсного центра г. Туркестана:

«Для нашей молодежи — это прекрасная возможность расти, заниматься творчеством, а также развивать свои способности».

Глава государства неоднократно подчеркивал, что будущее страны напрямую зависит от подрастающего поколения. По словам Касым-Жомарта Токаева, государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей, их идеи и инициативы.